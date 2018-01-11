Статусы и цитаты про зиму

Все времена года прекрасны и имеют свои преимущества, но зима — это невероятно магическая и сказочная пора, которая не имеет себе равных по многим причинам. Для каждого прелести зимы кроются в чем-то своем. Для одних — это активные виды спорта, а для других — время с любимой книгой под теплым пледом в уютной обстановке дома.

Да-да, зима — самая уютная, и наиболее книжная пора. Ведь холодный зимний вечер лучше посвятить приятной книге. Завернуться в теплый плед, согреться ароматным напитком, полакомиться чем-то вкусненьким и окунуться в увлекательную историю, чтобы набраться умных мыслей и потом блистать в окружении друзей умными афоризмами.

Мы же предлагаем вам ознакомиться с фразами на зимнюю тематику. Специально для вас мы подготовили подборку самых красивых цитат о зиме.

Цитаты про зиму и любовь

Три зимних месяца — время праздников. А это значит, что есть много поводов для приятных подарков. Причем подарить можно не только что-либо материальное, но и улыбку, комплименты, благодарность, собственное время, заботу и любовь. Особенно любовь! Ведь быть одиноким зимой — холодно.

Зима делает слова любви теплее, объятия крепче, а встречи приятнее.

Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима.

Когда сильный мороз, люди становятся теплее друг к другу.

Зима — это не так важно. Важно с кем.

Самые долгие отношения у тех, кто встретился зимой. Если ты понравилась ему в толстом свитере, неуклюжем пуховике, дурацкой шапке и с красным носом - это любовь!

Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда от всего.

У нас впереди целая зима, чтобы научиться ценить то, что будет, а не то, что прошло.

Как часто хочется, что бы тебя в холодный день согревал кто-то, а не что-то!

Зимой хоть и холодает, но в сердце остается все та же теплая любовь!

Зима - это усиленное ощущение необходимости тепла близкого человека.

Зима - время года, которое физически отталкивает, но притягивает душевно. Это дни, когда весь мир словно засыпает.

Мысленно сменить зиму на весну и влюбиться.

Зима - это время пить какао, надевать уютные вещи , вместе наряжать елку и согревать друг друга.

Если мы каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своём пути, зима станет намного теплей. Для всех.

Превращайтесь зимой в детей и живите, как в детстве — не пряча чувств и эмоций.

Зима - это волшебство, это сказка, в которой мы - главные герои. Никогда не знаешь, что приключится, но точно уверен, что приключения принесут любовь.

Цитаты про зиму и снег

Зима у всех ассоциируется со снегом. А ведь если разобраться, то снег — всего лишь замерзшая вода, которая в другие времена года падает с неба в виде дождя. Так что именно зима дарит чудо, которое называется снег. Он белый, пушистый, из него можно слепить снеговика или снежок, по нему можно с ветерком прокатиться на санках. Снежок — он очень хороший. Наличие снежного покрывала на улице поднимает настроение и делает его праздничным. А фразы про снег чуть-чуть в этом помогают.

Зима. Метель. Снег. Холодно. Ветрено. Погода,созданная для горячего чая,теплого пледа икрасивых сказок…

Когда идёт снег, мы снова чувствуем себя детьми.

Когда идет снег, то посмотрев в небо, становится тяжело понять, то ли снежинки спускаются вниз, то ли ты сам летишь вверх…

Благодаря снегу можно уединиться даже в городской толпе.

На вид совсем как сахар, на вкус — как пустота.

Снег — это волшебное покрывало, которое скрывает уродство и делает все удивительным.

Когда идёт снег — не холодно; холодно — когда он тает.

Снег всегда навевает воспоминания. Снежинки — они как маленькие частички памяти — падают нам на ладони и тают, уступая место следующим.

Я не против дождя. Больше всего люблю холодный дождь зимой. Когда он переходит в снег.

Каждая снежинка как письмо с небес.

Вот бы снег падал и падал, застилая все вокруг белым полотном. Было бы здорово. Словно жизнь началась с чистого листа.

Кстати, у нас есть ещё больше цитат о снеге.

Прикольные статусы про зиму

Без социальных сетей тяжело себе представить современную жизнь. И это не хорошо и не плохо. Это — так как есть. Практически у каждого есть профиль в одной или нескольких соцсетях. И большинство страничек во ВКонтакте, Одноклассниках или Facebook не обходятся без прикольного статуса. Веселые и короткие высказывания отлично передают взгляды и настроение владельца профиля. Смешные статусы о зиме очень уместны в этот период времени. Они насытят страницы зимним настроением, и покажут эмоции человека.

Зима — это, когда приходя домой, идешь ставить чайник раньше, чем включаешь компьютер.

Если нудизм это действительно религия, наверняка они должны превращаться в атеистов в зимнее время.

Зима — это простой способ природы сказать: "Отвали".

Что такое замечательный зимний день? Это когда светит солнце, за окном падает лёгкий снег и тебе не надо вылезать из-под одеяла!

Смех – это солнце, которое гонит зиму с лица человека.

В зимний холод – всякий молод.

А ведь зима - это и есть сказка.... Главное верить в чудеса.

Зима — это время чудес, сказок, любви, тепла, новых ожиданий. Давайте верить в чудеса.

Зима... Рука на мышке мерзнет =))

Переживи три месяца зимы и четвертый получи в подарок!

Русская зима — это когда в холодильнике теплее, чем на улице.

Сколько зимой под яблоней ни сиди, закона тяготения не откроешь.

Люди только зимой замечают, что ель зелёная.

40% женщин — зима нравится, а 60% — не очень. Тот же опрос показал, что у 40% женщин есть шуба, а у 60% ее нет.

Зимой настоящий мужчина должен: посадить елку, построить крепость и вырастить снеговика.

Зима без потрескавшихся губ и соплей все равно, что свадьба без невесты.

Однажды, в студёную зимнюю пору, я из дому вышел...... и тут же зашёл )))

Ой, как холодно в январе - когда удобства во дворе!

Зима для того и создана в белых тонах, что бы начинать свою жизнь с белого листа.

Зимой на морозе хорошо размножаются только сопли.

Зима.. холод, снег, красиво... Хорошо-то как из окна смотреть на это!

Девушке зимой парень просто необходим, скользко ведь...

А я зиму больше люблю, чем лето, потому что зимой я большой и теплый няша, а летом жирная и потная сволочь.

Зима — это когда парень лезет к тебе под майку, а у тебя колготки до самого лифчика натянуты.

Этой зимой я легко встаю с первыми лучами солнца.

Хорошо зимой: упал — и сразу приложил к ушибу лёд.

Зимой ждешь, когда придет весна, а весной — когда наконец—то уйдет зима.

Девушки, которые зимой носят кожаные куртки, мини—юбки и капроновые колготки. Вы незамерзайку пьёте, что ли?!..

Кот — квартирное существо набирает на зиму жир, как будто это он ходит на работу, мерзнет на остановках, несет пакеты с продуктами.

Ничего, ничего. Скоро зима и тогда вряд ли кто поймёт, пьяный я или скользко.

Взрослый — это тогда, когда идёшь зимой по улице без шапки и понимаешь, что ты дебил.

Если зима шутит до апреля, хочу чтобы лето мстило до декабря.

Если осенью крышу дома смазать сгущенкой, то зимой сосать сосульки будет гораздо вкуснее!

Доктор, у меня аллергия на зиму. Я весь покрываюсь одеялом и всё время сплю.

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся ещё с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.

Цитаты про зиму знаменитых людей

На зимнюю тему высказывались многие знаменитые люди, поэты и писатели посвящали этой поре года произведения, а художники, вдохновленные зимней красотой, сотворили немало прекрасных картин. Неудивительно, что про зиму существует огромное количество афоризмов и цитат великих людей.

Вопреки видимости, именно зима — пора надежды.

Жильбер Сесброн

И меня устрашает зима, потому что зима — это время комфорта.

Артюр Рембо

Кто суровую зиму не переживал, тот и весны не знает.

Роб Буйе

Зима также приносит ленивые ветры, которым невдомек, зачем огибать человеческие тела, когда можно пройти прямо сквозь них.

Терри Пратчетт

Прохлада и спокойствие мне вполне по душе. Вот только зимой с прохладой получается некоторый перебор.

Ватари Ватару

Взгляни-ка. Сейчас зима. Все спит. Но добрая земля проснется. А значит, будь, как эта земля, добрым и терпеливым. Верь. Жди. Если ты сам добр, все пойдет хорошо. Если же ты не добр, если слаб, если тебе не повезло, ничего не поделаешь, все равно будь счастлив. Значит, большего сделать ты не можешь. Так зачем желать большего? Зачем убиваться, что не можешь большего? Надо делать то, что можешь...

Ромен Роллан

Видишь ли... столько самого разного случается лишь зимой, а не летом, и не осенью, и не весной. Зимой случается всё самое страшное, самое удивительное...

Туве Янссон

Вот было бы здорово, если бы точно также, как мы каждую зиму лепим во дворе снеговиков и снежных баб, можно было бы слепить себе снежное счастье, которое будет настолько холодно к другим, что никогда не уйдет от тебя!

Олег Рой

Самой холодной зимой я узнал, что внутри меня непобедимое лето.

Альберт Камю

Влюбиться зимой — не очень удачная затея. Симптомы влюблённости в это время года более возвышенны, но вместе с тем и более мучительны. Безупречно чистая белизна мороза подстегивает мрачную радость томительного ожидания. Озноб распаляет лихорадочную страсть.

Амели Нотомб

Всю свою взрослую жизнь она прожила в Монреале и уже забыла, каким прекрасным может быть снег. Она привыкла к тому, что снег – это нечто такое, что подлежит уборке. Своего рода мусор с небес. Но сейчас она видела снег своего детства. Веселый, игривый, яркий и чистый. Чем больше, тем веселее. Не снег – игрушка.

Луиза Пенни

Зима — время строить планы и видеть перспективы. Время спать под снежным покровом и под другими одеялами.

Малин Кивеля

Это один из тех дней, когда можно задать вопрос, в чем смысл существования, и получить ответ, что никакого смысла нет.

Питер Хег

Зима пробуждает аппетит. Пока наулицах лежит снег, шоколадное пирожное— лучшее лекарство.

Эрих Мария Ремарк

Цвет зимы – белый. Поэтому после зимы лучше начинаешь замечать и ценить все краски природы, все оттенки жизни. После зимы начинаешь понимать, что жизнь одна и стоит быть художником своего шедевра и рисовать только цветными красками. В общем, любите это время года. И делитесь статусами и цитатами о зиме с друзьями.

А какой главный зимний праздник? Правильно ― Новый год. Поэтому вот подборка новогодних цитат.